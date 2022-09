Die schönste Oper der Kirchenmusik

Was der große Projektchor unter der versierten Leitung von Thorsten Schlepphorst präsentierte, war einfach inspirierend und war künstlerisch überaus niveauvoll.

Projektchor „P25“ sowie Projektorchester Münsterland in der Martinuskirche

Mit einem zutiefst bewegenden Musikerlebnis wurden die vielen Liebhaber sakraler Musik am Sonntag in der Grevener St.-Martinus-Kirche beschenkt. Der Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst ist für seine überaus niveauvollen Projekte wie die exquisite Konzertreihe „Bach 1720“ bekannt und seit einem Jahr probt er mit dem Projektchor „P25“ sowie dem Projektorchester Münsterland an einem der wohl bedeutendsten sakralen Werke aus der Feder Guiseppe Verdis.