Die Sonne ist umgezogen

Bernadette Meyer ist mit ihrem Pflegedienst jetzt in der ehemaligen Sonnen-Apotheke

Seit November sind Kerstin Skupin, Ludger Meyer und Bernadette Meyer (v.l.) vom gleichnamigen Pflegedienst mit dem Sonnen-Logo in die Räume der ehemaligen Sonnen-Apotheke an der Saerbecker Straße umgezogen.

Die kleinen roten Autos mit dem gelben Sonnen-Logo sind seit ein paar Wochen vor der ehemaligen Sonnen-Apotheke an der Saerbecker Straße anzutreffen. „Ja, wir sind im November umgezogen“, bestätigt Bernadette Meyer, die Inhaberin des gleichnamigen Pflegedienstes, „und wir sind hier sehr glücklich in den neuen Räumlichkeiten.“ Ihr Mann Ludger Meyer, der gute Geist des Unternehmens, ergänzt: „Hier haben wir Parkplätze direkt vor der Tür und einen barrierefreien Eingang, so dass uns Patienten auch mal besuchen können.“