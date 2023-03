Die Suche nach Alternativen

Jörg Holtgrefe mit seiner Pelletheizung, die er in seinem Haus betreibt

Jörg Holtgrefe hatte alles, aber keine Langeweile. Holtgrefe ist „Anlagenmechaniker-Meister“, man könnte auch Heizungsbauer sagen. Und: Er kann sich momentan vor Anfragen kaum retten. Anfragen von Menschen, die Alternativen für ihre alte Heizöl-Brenner oder Gas-Therme suchen. Denn viele Anlagen liegen in den letzten Zügen und können auch nicht mehr einfach so mit einer gleichen Anlage ersetzt werden. Aber: Was tun? Jörg Holtgrefe hat Antworten.