Die Zukunft besteht aus Modulen

Der Platz fehlt. Immer mehr Flüchtlinge stehen immer weniger Unterkünfte gegenüber. Anja Haase von den TBG erklärt, was jetzt gemacht wird.

Modulbau. Das ist das Stichwort der Stunde. Am Hansaring 127 planen die Technischen Betriebe (TBG) den Bau einer Flüchtlingsunterkunft in einer Art Lego-Verfahren. Anja Haase, neue Leiterin des Geschäftsbereichs Technisches Gebäudemanagement, zeichnete im Betriebsausschuss am Mittwochabend die Zukunft vor: „Wir würden die Module kaufen, die sind langfristig gedacht.“