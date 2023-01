Digitales Parkticket ab Frühjahr

Ab dem kommenden Frühjahr können Besucher der Grevener Innenstadt, die dafür einen der rund 850 kostenpflichtigen Parkplätze ansteuern, die Parkgebühren auch via App bezahlen.

Die Anbieter von Park-Bezahl-Apps haben die Erfahrung gemacht, dass rund 5 Prozent aller Parkenden diese Bezahlvariante nutzen. In Greven soll dies voraussichtlich ab März funktionieren.

