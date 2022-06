„Draußen ist man groß geworden“

Im Schreibtisch liegt noch ein Stapel Visitenkarten. „Anlagenverantwortlicher Stromversorgung“ ist dort zu lesen. Ob er die noch los wird? Wohl kaum, denn in Greven kennt ihn sowieso jeder und so viele Gelegenheiten, die eine Visitenkarte erfordern, wird es nicht mehr geben. Am 1. Juli geht Martin Waltersmann in den Ruhestand, nach fast 40 Jahren bei den Stadtwerken Greven. An 50 Jahren im Beruf fehlen gerade einmal vier Wochen.

Am 1. August 1973 ging es los für den Lehrling im Elektrohandwerk und zwar gleich mit einer besonderen Baustelle: Dem Grevener Rathaus, das kurz vor der Fertigstellung stand. „Da habe ich Leuchtstoffröhren eingeschraubt“, erinnert sich Waltersmann an seinen ersten Arbeitstag.

Und noch etwas ist in Erinnerung geblieben. Die Sache mit dem Aufzug. Den durfte der Stift nicht benutzen, ebenso wenig wie die Kollegen. Hätte ja was zerkratzt werden können. Meinten jedenfalls die Leute, die was zu sagen hatten.

Im September 1983 wechselte Waltersmann dann zu den Stadtwerken. Da wurden die Baustellen größer: Straßenbeleuchtung bauen, Kabel im stetig wachsenden Greven verlegen, Bereitschaftsdienste bei Wind und Wetter, Freileitungen abbauen. Gerade diese Aufgabe war ein Dauerbrenner, denn als man im Stadtgebiet fertig mit der Umrüstung war, bekamen die Stadtwerke 1991 die Zuständigkeit auch für die Bauerschaften rund um Greven. Waltersmann: „Da ging das Spiel wieder von vorne los.“ Inzwischen sind von einstmals 80 KM Mittelspannungsnetz als Freileitung noch sechs Kilometer geblieben.

„Draußen, da ist man groß geworden“, blickt Martin Waltersmann zurück. 1990 legte er die Meisterprüfung ab, 1991 wurde er Anlagenverantwortlicher Stromversorgung und damit nahm der Schreibtisch den Platz der Baustellen ein.

„Wenn man eine Planung erstellt hat und die funktioniert, dann kann man mit der Welt zufrieden sein“, sagt er, Sein größtes Projekt? „Der 110-KV-Trafo. So etwas macht man nur einmal im Berufsleben.“ Von dieser Station in Austum wird vor allem Reckenfeld mit den Industriegebieten versorgt.

In fast 40 Jahren bei den Stadtwerken hat Waltersmann den technischen Wandel erlebt. Sei es bei der Stromerzeugung („Photovoltaik und Windkraft, das kannte man so nicht“), sei es im Berufsalltag Bei seinen ersten Bereitschaftsdiensten etwa lief die Abstimmung mit der Zentrale noch über Funk. „Das Funkgerät war fest im Auto eingebaut und wenn wir draußen bei der Arbeit waren, wurde das Funkgerät auf die Autohupe umgeschaltet. Das bedeutete: Wenn die Zentrale Kontakt mit uns aufnehmen wollte, ging die Hupe los“, erzählt Waltersmann.

Man kann sich vorstellen, welche Wirkung das hatte, wenn die Monteure mitten in der Stadt zu tun hatten…

Diese Zeiten sind lange vorbei, an die Stelle des Funkgerätes trat das Mobiltelefon und das klingelt „so dreißig Mal am Tag.“ An diesen Takt muss sich künftig Thomas Smyla gewöhnen, der die Nachfolge als Anlagenverantwortlicher Stromversorgung antritt. Smyla hat ebenfalls bei einem Grevener Handwerksbetrieb gelernt, ist seit Mai 2016 Mitarbeiter der Stadtwerke Greven und hat 2020 die Meisterprüfung zum Netzmeister Stromversorgung abgelegt.