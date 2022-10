Dritte Stufe der „Schule der Zukunft“

So sehen die Schüler der Zukunft aus. Sie kommen von einer Grevener Grundschule. Nicht zum ersten mal.

Die Josef-Grundschule wurde in der vergangenen Woche zur Schule der Zukunft ausgezeichnet – nicht zum ersten Mal. „Wir wurden schon zur Schule der Zukunft rezertifiziert, wurden jetzt mit der dritten von vier möglichen Stufen ausgezeichnet“, erklärte Anne Sprakel, Leiterin der Josef-Grundschule nicht ohne Stolz.

Von den in diesem Jahr ausgezeichneten 22 Schulen im Regierungsbezirk Münster wurden nur drei Grundschulen ausgezeichnet, eine davon wie gesagt die Grevener Josef-Schule.

Bei der Auszeichnung „Schule der Zukunft“ geht es vor allem um die „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Ein Projekt, das über Jahre läuft. „Unsere Auszeichnungsstufe drei von vier zeigt, dass wir hier durch die Gesamtheit unserer schulischen Aktivitäten auf einem nachhaltigen Weg zur Bildung für nachhaltige Entwicklung sind“, sagte Sprakel.

Die Schule war bei der Auszeichnungsfeier mit einem Trommeltanz der Klasse 4a, mit einem eigenen Stand und einer Kürbissuppe aus dem Save 80-Ofen vertreten.

Ein besonderes Projekt in Sachen nachhaltige Entwicklung ist der Schulgarten der Josef-Grundschule. Die Kinder sollen in dem Schulgarten eigenes Gemüse anbauen, um so auf praktische Weise zu erfahren, wo unsere Lebensmittel herkommen, wie viel Arbeit im Gemüseanbau steckt und welche Bedeutung die Natur als Lebensgrundlage für uns Menschen hat. Es wurde auch schon geerntet und gekocht. „Der Schulgarten ist ein langfristig angelegtes Projekt der gesamten Schule, das auch den nachunterrichtlichen Bereich im Offenen Ganztag einbezieht“, verdeutlicht Sprakel.

Es gibt aber noch andere Projekte. Es wurden Blumenbeete angelegt. Die nächste Idee war dann, ein grünes Klassenzimmer aus Baumstämmen auf den Grünanlagen des Schulhofes zu installieren. „Unser Ziel ist es, die Bewirtschaftung des Gemüseackers nicht nur in die Hände der AG zu legen, sondern alle Jahrgangsstufen bei diesem Projekt einzubinden“, erklärte Sprakel abschließend.

Ach ja: Unicef hat an der Josef-Grundschule ein professionelles Video zum Thema „Kinderrechte-Schule“ gedreht. Das hat zwar mit der Schule der Zukunft-Auszeichnung wenig zu tun, sehenswert ist er trotzdem.