Drive-In-Testen am Busbahnhof

Am Dienstag hat die neue Drive-In-Teststelle am Grevener Busbahnhof neben dem Rathaus die Arbeit aufgenommen. Werktags von 7 bis 14 Uhr werden dort nun sogenannte Bürgertests durchgeführt. Sobald mehr Personal zur Verfügung steht, sollen die Öffnungszeiten deutlich erweitert werden. Hinter der Teststelle steht die Hausarztpraxis Dr. Windmann in Ibbenbüren. Kunden können über einen Link einen Termin buchen, sie können aber auch spontan vorbeikommen.

Mit dem neuen Testangebot hat Greven jetzt insgesamt 13 Teststellen: Die Teststellen am Busbahnhof, am FMO, die Teststelle des DRK in der Alten Bahnhofstraße 56, das CityCare Testzentrum in der Emsdettener Landstraße 9a, die Arztpraxen Dr. Tast in der Münsterstraße 59, Dr. Erdmann in der Marktstraße 66, Bertram in der Grevener Landstraße 9 (Reckenfeld) und Dr. Vogt/Dr. Müller in der Königstraße 12 sowie die Teststellen in der „wirfürdich“-Apotheke in der Rathauspassage, der Germania Apotheke in der Marktstraße 32, der Stadttor-Apotheke in der Nordwalder Straße 9, der Josef Apotheke in der Emsdettener Straße 17 und der Hubertus Apotheke in der alten Hauptschule in Reckenfeld, Emsdettener Landstraße 2.

In der Regel sollte ein Termin gebucht werden. Telefonnummern und Zugangslinks finden sich kompakt zusammengefasst auf der Homepage der Stadt Greven: greven.net.