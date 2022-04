Eckkneipe auf edel getrimmt

Greven

Drei biertrinkende Stammgäste und eine rauchende Wirtin am Zapfhahn – so beginnt das plattdeutsche Theaterstück „Kaviar dräp Currywurst“ der katholischen Landjugendbewegung (KLJB), das am Freitag Premiere im Alten Gasthaus Lanvers-Gier in Hembergen Premiere feierte.

Von Stefanie Behring