Edeka bald unter neuer Regie

Ab März wird der Lebensmittelmarkt an der Steinfurter Straße in Reckenfeld zu „Edeka Harenbrock“. Die selbstständige Kauffrau Nazan Harenbrock übernimmt den Vollsortimenter gemeinsam mit ihrem Ehemann Stefan Harenbrock.

„Wir bedanken uns bei Chris Fenderl, der uns einen gut geführten Markt mit einem tollen Team übergibt. Wir freuen uns, die Kunden in Greven mit frischen Lebensmitteln zu versorgen“, wird Nazan Harenbrock in einer Edeka-Pressemitteilung zitiert. Kaufmann Chris Fenderl verabschiedet sich aus persönlichen Gründen: „Ich bedanke mich bei meinen Kunden für ihre jahrelange Treue. Mit Nazan Harenbrock weiß ich meinen Markt, meine Mitarbeitenden und auch meine Kunden in besten Händen.“

Wegen einer Inventur bleibt der Markt vom 27. Februar bis einschließlich 1. März geschlossen. Ab dem 2. März ist er wieder wie gewohnt von 8 bis 21 Uhr geöffnet.

Nazan Harenbrock ist mit der Liebe zu Lebensmitteln groß geworden. Schon als Jugendliche hat sie in den Edeka-Märkten ihres Onkels ausgeholfen. Nachdem sie elf Jahre im Marktkauf Münster-Loddenheide beschäftigt war und hier leitende Aufgaben übernahm, ging im Mai 2021 ihr Traum in Erfüllung. Sie startete mit ihrem eigenen Edeka an der Leerer Straße in Steinfurt in die Selbstständigkeit. Mit dem Standort in Greven baut sich die Kauffrau ein zweites Standbein auf.

Das Konzept des 1250 Quadratmeter großen Marktes mit rund 25 000 Produkten bleibt bestehen. „Mein Herz hängt an frischen Lebensmitteln. Daher werde ich den Standort mit einem Fokus auf die Obst- und Gemüseabteilung sowie die Bedientheken weiterführen“, verrät die 48-Jährige.

„Da ich selbst im Kreis Steinfurt wohne, ist mir ein lokales Angebot besonders wichtig.“ So führt sie im März das lokale Sortiment „Aus bester Nachbarschaft„ ein. Von Spargel und Äpfeln über Eier und Milch bis hin zu Honig und Gebäck – die Lebensmittel stammen von insgesamt 15 Partnerbetrieben aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern. Mit dabei sind beispielsweise der Frischehof Werning aus Greven, der Obstbau Dellbrügge aus Ibbenbüren, der Bioland Hof Fockenbrock aus Telgte sowie die Imkerei Helmig aus Hörstel. „Durch die kurzen Transportwege garantieren wir Frische und entlasten die Umwelt. Gleichzeitig stärken wir die lokale Wirtschaft.“

Das Thema Inklusion ist Nazan Harenbrock ein Anliegen. Gemeinsam mit den Caritas-Werkstätten Langenhorst setzt sie sich bereits an ihrem Standort in Steinfurt dafür ein, Menschen mit Behinderung ins tägliche Leben und die Arbeitswelt einzubeziehen. So möchte sie bald auch in Greven integrative Arbeitsplätze anbieten. Außerdem bildet die selbstständige Kauffrau aus und wird auch in ihrem neuen Markt Schulabgängern den Start ins Berufsleben ermöglichen.