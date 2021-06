Ein Bauwerk mit langer Geschichte

Der Kollege damals verbreitete aber mal so richtig Optimismus. „Radweg soll im Frühjahr nächsten Jahres fertig sein“ schrieb er im Jahr 2001 und berief sich dabei auf den damaligen Landrat Thomas Kubendorff. Aber: Der Anfang dieser Geschichte geht noch viel weiter zurück: Der erste Antrag wurde 1981 gestellt. Für das Gimbter Urgestein Siggi Simon war es gar eine Herzensangelegenheit. In den vielen Jahren von damals bis heute kam jedoch so einiges dazwischen. Doch jetzt scheint ein glückliches Ende in Sicht: Wenn alles klappt, könnte der Radweg zwischen Gimbte und Sprakel Ende des Jahres fertig gestellt sein.

Das Projekt ist aber auch etwas Besonderes. Denn der geplante Radweg führt von Grevener Gebiet auf Münsteraner Terrain. Doch: das war wohl nicht das Problem. Auf beiden Seiten gab es im Verlauf der Planungen ein anderes: Der Grunderwerb war der Knackpunkt, wurde dann aber auf Grevener Seite gelöst. 2018 wurden dort die Arbeiten aufgenommen und gleichzeitig die Fahrbahn der Kreisstraße 21 saniert, die dafür mehrere Wochen komplett gesperrt werden musste.

Und dann hieß es: Das letzte Stück bis Sprakel, das einen neuen Bauabschnitt bilde, werde voraussichtlich 2019 oder 2020 in Kooperation mit der Stadt Münster in Angriff genommen. Nur: daraus wurde erst mal nichts. Grund auch hier der Grunderwerb und, so die Auskunft von Heiko Hagel vom Straßenbauamt des Kreises, spielte auch Corona eine Rolle. „Die Abläufe haben sich in der Corona-Zeit leider verlangsamt.“

Aber jetzt wird es etwas. Obwohl schon für Anfang des Jahres geplant, liegt der Baubeschluss der Stadt Münster inzwischen vor. „Ende der kommenden Woche wird die Ausschreibung online gehen“, sagte Hagel. Er rechnet damit, dass dann im August mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.

Aber die sind nicht ganz so einfach. Denn die Brücke über der Aa bekommt eine zusätzliche Geh- und Radwegbrücke, die rund 400 000 Euro kosten soll. Ein saftiger Preis für so ein Bauwerk, oder? „Das hört sich viel an, zum Bau der Brücke müssen aber Spezial-Tiefbauarbeiten durchgeführt werden“, erklärt Hagel. Denn die Brücke ist 25 Meter lang und benötigt eine tiefe Gründung. „Diese Arbeiten müssen teuer eingekauft werden.“ Und auch die bestehende Brück selbst muss saniert werden, was mit weiteren 50 000 Euro zu Buche schlägt.

Während der Bauarbeiten wird die Kreisstraße 21 zwischen Gimbte und Sprakel voll gesperrt. „Wir werden Umleitungen einrichten.“

Alles in allem wird es ein recht teurer Radweg. „Die Gesamtkosten liegen etwa bei einer Millionen Euro“, erklärt Hagel. Ein großer Teil der Kosten – die Rede ist von 70 Prozent – trägt das Land.

Und nach der Fertigstellung können die Gimbter dann ohne große Gefahren mit dem Rad zum Bahnhof Sprakel gelangen. Dann wird sicherlich auch das verstorbene Gimbter Urgestein Siggi Siemon im Himmel auf seiner Wolke auf den Radweg, den er schon seit Ewigkeiten gefordert hatte, dessen Fertigstellung er aber nicht mehr erlebte hatte, anstoßen.

Ein Letztes: Die Kreisstraße 21 hat nämlich eine Tücke, die den ein oder anderen Radwanderer ein wenig durcheinander bringen könnte. Denn die Namensnennung der Straße zwischen Sprakel und Gimbte mutet schon kurios an. Die Kreisstraße bis zur Aa von Sprakel aus heißt „Gimbter Straße“ und wird ab der Aa in Richtung Gimbte „Sprakeler Straße“ genannt . . .