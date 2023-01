Ein farbenfrohes Klanggemälde

Am Sonntagabend haben das Saerbecker Kolping-Blasorchester und Organist Bernd Isermann die Zuhörerschaft auf eine emotional bewegende musikalische Reise mitgenommen.

Benefizkonzert in der Kirche St. Georg

„Einfach toll, rundum gelungen, beeindruckend!“ – das waren nur einige Kommentare zum Benefizkonzert in der St. Georg-Kirche am Sonntagabend. Zuvor hatten das Saerbecker Kolping-Blasorchester und Organist Bernd Isermann die Zuhörerschaft mitgenommen auf eine emotional bewegende musikalische Reise. Sie begeisterten ein großes Publikum in der festlich geschmückten Kirche mit konzertanter Musik vom Feinsten.