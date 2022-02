Uta Rodenberg feiert Dienstjubiläum

Kirchenmusikerin Uta Rodenberg hat am Sonntag ihr 20-jähriges Dienstjubiläum in den beiden Kirchen der Evangelischen Kirchengemeinde, der Erlöser- und der Christuskirche, gefeiert. In den Gottesdiensten in Reckenfeld um 9.30 Uhr und in Greven um 11 Uhr haben sehr viele Besucher und Besucherinnen mitgefeiert.

Auch viele Sänger und Sängerinnen aus dem Kirchenchor waren anwesend, um Uta Rodenberg zu ehren. Das Lieblingslied „Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön“ wurde nicht nur gesungen, sondern auch in der Predigt von Pfarrer Völkel inhaltlich aufgegriffen.

„Uta Rodenberg ist eine sehr engagierte und liebevolle Kirchenmusikerin, der man beim Orgel/Klavier spielen und beim Singen stundenlang zuhören kann. Uta Rodenberg ist ein Geschenk für unsere evangelische Kirchengemeinde“, sind sich die Gemeindeglieder einig. In diesem Jahr steht auch noch das 20-jährige Bestehen des evangelischen Kirchenchores auf dem Programm, auf das sich alle sehr freuen.