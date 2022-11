Ein Intensivkurs als Willkommen

Auf dem Bild sind langjährige, geehrte Mitglieder, die neuen Musikerinnen sowie die neu gewählte „Doppelspitze“ zu sehen Am Freitagabend lud das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Gimbte zur 102. Generalversammlung ein. Es wurde auf das vergangene Jahr zurückgeblickt: endlich konnten wieder Schützenfeste musikalisch begleitet werden und auch das Proben war ohne Auflagen wieder möglich. Reinhard Kreimer wurde als Dirigent gewonnen, was dem Verein zusätzlichen Schwung brachte und bringt. Obwohl immer noch eine Möglichkeit der Proben im Ort fehlt, sind die Musiker:innen mit dem Raum in der Anne-Frank-Realschule in Greven zufrieden. Wünschenswert ist nach wie vor ein Lagerraum für Noten, Instrumente und weitere Ausstattung, da diese bei verschiedenen Mitgliedern gelagert sind. Gleiches gilt für einen geeigneten Übungsraum für die vielen Musikschüler:innen des Blasorchesters, die aktuell bei einem Orchestermitglied Zuhause üben. Im Rückblick wurde auch nochmal das Jubiläum erwähnt. Obwohl das Wetter nicht mitspielte, waren sich alle einig, dass es ein gelungenes Fest war. Nach dem Kassenbericht wurden Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vorgenommen. Hervorzuheben sind Willi Auf der Landwehr (65 Jahre) und Bernhard Flottemesch (60 Jahre). Über neue Musikerinnen freute sich Elke Bolte (Vorsitzende) besonders und hofft, dass diese auch irgendwann auf eine so lange Zeit im Orchester blicken können. Bei den folgenden Wahlen wurden Claudia Lanfer und Elke Bolte als Doppelspitze gewählt. Die Jugend wird von Alica Schulze Nahrup und Luise Rehme vertreten. Diese berichten von der Jugendarbeit im Verein und freuen sich über eine wachsende Anzahl von Schüler:innen. Der Verein bietet Unterricht für Holz – und Blechbläser an und plant in naher Zukunft ein Jugendorchester aufzubauen. Interessierte können sich jederzeit über die Homepage www.blasorchestergimbte.de melden oder dienstags um 19.30 Uhr zur Aula der Anne-Frank-Realschule kommen.

Foto: Gimbte