Ein letzter Besuch im Schrebergarten

Einmal noch in aller Ruhe unter den selbst gepflanzten Bäumen im eigenen Schrebergarten sitzen – diesen Herzenswunsch haben die Malteser nun mit ihrem Herzenswunsch-Projekt erfüllt. Möglich gemacht hat das zusammen mit Kollegen auch ein Helfer aus Greven.

Anatholi Prigorowski wollte noch ein letztes Mal ein paar Stunden in seinem grünen Reich verbringen, in dem er in den vergangenen 22 Jahren unzählige schöne, aber auch arbeitsreiche Stunden verbracht hat. Mit dieser Bitte trat der schwer erkrankte Emsdettener an die Malteser heran, die seit Oktober 2020 im Bistum Münster das Projekt Herzenswunsch betreiben. Ein Krankenwagen, der für derlei Einsätze zur Verfügung steht, und vier Einsatzkräfte aus Emsdetten, Greven und Lengerich holten Anatholi Prigorowski an einem Samstagmorgen ab und begleiteten ihn zu seinem Schrebergarten.

Ende der 1990er-Jahre hatte der Senior die Parzelle gepachtet. Bereits damals stand auf ihr ein großer Kirschbaum. Seitdem war vieles hinzugekommen, wie sein Sohn aus den vergangenen Jahren berichtete: „Einen Pflaumenbaum, Pfirsich- und Sauerkirschbäume, einen Walnussbaum, Tomaten, Kartoffeln, Himbeeren, Pfefferminze, Petersilie und Zwiebeln haben wir gepflanzt.“ Unzählige Stunden flossen in Anbau, Pflege und Ernte. „Für mich war das eine besondere Erfahrung, einem schwer erkrankten Menschen noch einmal einen bedeutenden Wunsch erfüllen zu können“, erzählt Malteser-Helferin Alexandra Averbeck bewegt.

Sie hofft, dass die Malteser mit ihrem Projekt noch viele weitere solcher manchmal auch kleinen Dinge wahr werden lassen können.

Die Fahrt mit Anatholi Prigorowski war für den Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser nicht die erste Fahrt – und sicherlich nicht die letzte.

In den nächsten Monaten soll das Projekt, das allein durch Spenden finanziert wird, weiter bekanntgemacht werden.

Wer eine Idee für eine Herzenswunsch-Krankenwagenfahrt hat, kann das Organisationsteam unter

08 00/14 01 678 oder E-Mail herzenwunsch.muenster@malteser.org, www.malteser-muenster.de/herzenswunsch erreichen. Das zen-trale Spendenkonto der Malteser in der Diözese Münster für dieses Projekt lautet bei der Pax-Bank: DE83 3706 0120 1201 2144 12.