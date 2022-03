Ein Lichtblick für Gimbtes Radfahrer

Verkehrsbehinderung in Gimbte – aber danach soll alles besser werden. Die Stadt Greven, der Kreis Steinfurt und die Stadt Münster wollen die Lücke im Radwegenetz zwischen Gimbte und Sprakel schließen. „Das wird die Direktanbindung Gimbtes per Rad an den Sprakeler Bahnhof“, erklärte Grevens Verkehrsplaner André Kintrup im jüngsten Ausschuss für die Bauerschaften. Per Rad sind das nur 3,6 Kilometer. Zum Grevener Bahnhof fahren die Gimbteraner 5,1 Kilometer.

