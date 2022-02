Ein närrisches Video statt Umzug und Prinzenball

In der Kneipe Otto von Dauer-Abo-Corona-Stadtprinz Christian Schürhaus wird ein karnevalistisches Video gedreht, das am Karnevalssamstag online geht.

Was macht ein Karnevalist in der Corona-Zeit, in der kein Karneval stattfindet? Genau, er überlegt, wie man Karneval feiern kann. In Köln zieht der närrische Lindwurm durchs Fußballstadion, in Greven geht alles eine Nummer kleiner. „Wir werden am Karnevals-Samstag ein närrisches Video veröffentlichen“, erklärt Guido Lake, Präsident der KG Emspünte.