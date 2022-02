Ein Ort der Begegnung für alle Altersgruppen

Nur zwei Wochen hat es gedauert, bis die Marienbücherei endlich wieder ihre Türen öffnen konnte. Am Sonntag um 10 Uhr wurden die neuen Büchereiräume an der Schützenstraße 41 eingeweiht. Mit viel Liebe und Mühe hatte man dort in den letzten Tagen alles gegeben, um die gemieteten Räume in einen Ort der Begegnung und des Wohlfühlens zu verwandeln. Jetzt laden die gut gefüllten Regale endlich wieder zum Lesen, Stöbern und Entdecken ein.

Über 50 Kisten mit Büchern, DVDs, CDs und Tonies hatten ehrenamtliche Messdiener innerhalb nur eines Tages aus der alten in die neue Bücherei geschleppt. Wenige Bücher und CDs wurden aussortiert und zur Neueröffnung durch einige Neuzugänge ersetzt. Die aussortierten Medien wurden am Eröffnungstag gegen eine kleine Spende abgegeben. Auch eine Tombola gab es, bei der man tolle Gewinne – natürlich insbesondere Bücher – ergattern konnte. Nieten gab es keine, sehr zur Freude der (kleinen) Besucher.

Die Bibliothek bietet weiterhin ein gut ausgewähltes Angebot für Besucher aller Altersgruppen. Je einen eigenen Raum gibt es für Kleinkinder, Schulkinder und Erwachsene. Die Vor- und Nachteile gegenüber den alten Räumen müssen sich erst noch zeigen, so Brigitte Lehrich. Erst einmal müsse sich alles einspielen. Die Räume scheinen jedoch zunächst ein Glücksgriff zu sein.

Das Büchereiteam hofft, dass Stammbesucher und auch neues Publikum die neuen Räume gut annehmen. Die Bücherei hat eine schwere Zeit hinter sich, die Besucherzahlen gingen während der Pandemie deutlich zurück, berichtet Lehrich. Vor allem Schulkinder besuchten die Bücherei seltener. Dies lag auch daran, dass die Leseförderungsaktion „Ich bin Bib-fit“ mit der Mariengrundschule nicht mehr stattfinden konnten. Man freut sich nun umso mehr auf Besucher.

Bis die Marienbücherei wieder am gewohnten Ort an der Grabenstraße zu finden sein wird, dauert es voraussichtlich noch etwa drei Jahre. Bis dahin lädt das Team der Bibliothek alle ein, die neuen Büchereiräume zu erkunden. Die Öffnungszeiten sind sonntags von 10 bis 12 und donnerstags von 16 bis 18 Uhr.