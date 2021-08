Ein Rap-Star zum Anfassen

Greven

Endlich wieder vor Publikum - das freut auch einen der erfolgreichsten Rapper in Deutschland: Eko Fresh. Er hatte Spaß auf der Bühne beim Open-Air-„Festival der Jugend“ am GBS-Kulturzentrum. In familiärer Atmosphäre bringt der Rapper die Fans in Partystimmung.

Von Vera Gaidies