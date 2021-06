Ein Unfall – aber keine besondere Gefahr

Vor Kurzem hatte eine Autofahrerin, die aus der Stetinner Straße kommend auf die Emsdettener Straße fahren wollte, eine Radfahrerin übersehen. Die Kollision endete für die Zweiradfahrerin schmerzhaft. Soweit, so unerfreulich. Doch welche Schlüsse zieht man daraus?

Dass sich dort kürzlich ein Unfall ereignet hat – unstrittig. Aber ist die Einmündung der Stettiner Straße in die Emsdettener Straße deshalb per se eine gefährliche Stelle, gar ein Unfallschwerpunkt? Oder vielleicht die Einmündung der Elbinger Straße in die Emsdettener Straße wenige Meter weiter?