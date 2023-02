Ein weitgehend autofreies Wohnquartier

Die Pläne der Stadtverwaltung für eine Bebauung der Fläche des ehemaligen Bauhofes an der Saerbecker Straße werden in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung vorgestellt.

In Greven eine halbwegs bezahlbare Wohnung zu bekommen, ist derzeit fast aussichtslos. Der Markt bietet da fast nichts mehr an. Aber: Da war doch noch das Gelände des ehemaligen Bauhofes an der Saerbecker Straße. Die Pläne der Stadtverwaltung für eine Bebauung dieser Fläche werden in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung (Donnerstag, 23. Februar, 17 Uhr, Großer Sitzungssaal im Rathaus) vorgestellt.