Ein Wiedersehen mit den „Glüxkinder“

Erstes Konzert am neuen Beach

Glüxkinder am Beach

Hunderte Besucher feierten am Samstagabend im „Neuen Beach“ gemeinsam mit Gastwirt „Tanki“ einen Einstand nach Maß. Zugleich war dies für viele der Gäste ein Wiedersehen mit alten Bekannten: dem Deutsch-Akustik-Pop-Duo „Glüxkinder“. Über die Jahre hatten die Osnabrücker immer mal wieder Auftritte in Greven, zuletzt 2021 am alten „Beach“.