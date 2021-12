Einbahnstraßen in Greven im Echtzeittest

Die Variante 1.4. sieht einen Einbahnstraßenverkehr auf der Rathausstraße und der Straße an der Martinischule vor. Die Ampelkreuzung am Rathaus könnte mit einem provisorischen Kreisverkehr ausgestattet werden, die Parkplätze an der Ausfahrt Martinistraße würden entfallen und an der Kreuzung Saerbecker Straße / Kardinal-von-Galen-Straße dürfte es eng werden (im Uhrzeigersinn).

Foto: Günter Benning