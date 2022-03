„Eine ganz komische Einstellung“

Blumenampeln in der Reckenfelder Ortsmitte – das klappt in diesem Jahr wohl nicht. Sehr zur Enttäuschung von Wilfried Richtermeier vom ReBüVe, der die Verwaltung deutlich kritisiert.

„In Emsdetten oder Saerbeck wäre das schon längst über die Bühne gegangen.“ Wilfried Richtermeier vom Reckenfelder Bürgerverein sparte nicht mit Kritik, als er in der Reckenfelder Bezirksausschusssitzung nachfragte, wie es um das Projekt „Blumenampeln in der Ortsmitte“ bestellt sei – und aus seiner Sicht enttäuschende Auskünfte erhielt. Vor allem diese: In diesem Jahr wird daraus nichts mehr.