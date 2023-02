Eine gute Botschaft im Gepäck

Greven.

Am Tag vorher hatte Regierungspräsident Andreas Bothe der Gemeinde Recke noch Förderbescheide in Höhe von 3,5 Millionen Euro überreicht. Da war am Sonntag für Greven nichts mehr übrig. Aber der RP brachte eine gute Botschaft zum Neujahrsempfang mit.

Von Günter Benning