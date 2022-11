In der Bezirksausschusssitzung in Reckenfeld gedachten die Lokalpolitiker des kürzlich verstorbenen Ernst Reiling.

In der ersten Reckenfelder Bezirksausschusssitzung nach dem Tod von Ernst Reiling konnte und mochte niemand einfach so zur Tagesordnung übergehen. Die Ausschussmitglieder erhoben sich vor dem Eintritt in die Tagesordnung und gedachten dem vor wenigen Tagen verstorbenen Lokalpolitiker mit einem kurzen Moment der Stille.

Siegfried Babin, Fraktionskollege von „Reckenfeld direkt“ und an diesem Tag Ausschussvorsitzender, nannte einige Schlagworte. „Wenn ich an Ernst Reiling denke, dann denke ich an Bildung und an Kultur.“ Und natürlich an Reilings Herzensangelegenheit, den Wunsch nach einer weiterführenden Schule in und für Reckenfeld.

Bürgermeister Dietrich Aden sagte: „Ernst Reiling hat sehr für Reckenfeld gekämpft und hat sich in den vielen Jahren seines politischen Engagements, egal in welchen Partein oder Fraktionen er war, immer für Reckenfeld eingesetzt.“ Auch Aden nannte hier allen voran Reilings Ziel, eine weiterführende Schule für Reckenfeld zu erkämpfen.

Reiling sei sicher auch streitbar gewesen. „Einer, der für seine Ideen gekämpft hat, keiner, der schnell umgeknickt ist.“ Das habe sicherlich auch manchmal zu Reibereien geführt. Doch er habe etwas geschafft, „von dem wir alle uns positiv beeinflussen lassen sollten“, wie Aden sagte: Reiling sei immer nah an den Menschen gewesen.

Vor einigen Wochen, bei einem persönlichen Treffen im Matthias-Claudius-Haus, sei er nach Adens Einschätzung durchaus frohen Mutes, sich seiner Situation aber gleichwohl bewusst gewesen. Und quasi im Rausgehen habe Reiling, weil es ihm persönlich offensichtlich ein wichtiges Anliegen war, Aden noch das Du angeboten. Das, so Aden, habe ihm nochmal deutlich die soziale Ader und das gute Herz Reilings deutlich gemacht und ihm gezeigt, dass es Reiling, bei allen Differenzen, immer um die Menschen gegangen sei. Er habe im Bezirksausschuss Reckenfeld und in der ganzen Stadt Spuren hinterlassen.