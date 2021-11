Einfühlsam gespielte Einblicke in die Gitarrenmusik

Der aus Rumänien stammende Gitarrist Matei Rusu begeisterte am Freitag im Gewölbekeller des Beat Club das Publikum.

Saitenkunst vom Feinsten zelebrierte der aus Rumänien stammende Gitarrist Matei Rusu am Freitag im Gewölbekeller des Beat Club. In der hochwertigen Bliss-Konzertreihe, die die GWK mit dem Beat Club Greven veranstaltet, erlebt man immer herausragende junge Künstler und so wurde der Abend mit Matei Rusu auch zu einem tief bewegenden Musikerlebnis.