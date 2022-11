Eltern wollen Spielplatz zurück

Die Eltern sind sauer, weil ihr Spielplatz am Diekpohl in Greven verschwunden ist. Die Stadt verspricht Hilfe.

„Gedenkstätte Friedrichsburg“ prangt an dem Kreuz an der Einfahrt. Dahinter ein kleines Wäldchen mit einer Wiese, auf der zwei große Abraumcontainer stehen. Von dem Spielplatz am Diekpohl zeugen hier nur einige kahle Stellen im Rasen. Und ein Brief, den die Eltern des Viertels jetzt an Bürgermeister Dietrich Aden geschickt haben. Tenor: Sie wollen den Platz für ihre Kinder zurück.