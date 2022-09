Große musikalische Bandbreite bei der Festival-Premiere

Diese Rückmeldung gab es von vielen Besuchern aus nah und fern immer wieder: Die Premiere des "Ems Jazz Festivals Greven" bot die richtige Mischung. Mal bekam das Publikum experimentelle Klänge zu hören, dann ging es rockig und kraftvoll zu, um im nächsten Konzert wieder die zarten Klänge und kunstvollen Arrangements in den Mittelpunkt zu rücken.

Manches richtete sich sicher eher an die Jazz-Experten, vieles war aber auch geeignet für Menschen, die guter Musik, gleich welcher Couleur, mit Offenheit und Neugier begegnen. Mit der Resonanz konnte die KI durchaus zufrieden sein. Insgesamt zählte man an den ersten drei Festival-Tagen eine vierstellige Zuschauerzahl.

1. Emsjazz-Festival in Greven Emsjazz erstes Jazzfestival Greven KI Kulturinitiative Ballenlager Jan Garbarek und Trilok Gurtu Foto: Axel Engels Emsjazz erstes Jazzfestival Greven KI Kulturinitiative Ballenlager Jan Garbarek und Trilok Gurtu Foto: Axel Engels Emsjazz erstes Jazzfestival Greven KI Kulturinitiative Ballenlager Jan Garbarek und Trilok Gurtu Foto: Axel Engels Emsjazz erstes Jazzfestival Greven KI Kulturinitiative Ballenlager Jan Garbarek und Trilok Gurtu Foto: Axel Engels Emsjazz erstes Jazzfestival Greven KI Kulturinitiative Ballenlager Jan Garbarek und Trilok Gurtu Foto: Axel Engels Ems Jazz Festival Greven Einsingen Chor Foto: res Ems Jazz Festival Greven Bobby Rausch Foto: Axel Angels Jan Klare Foto: Axel Angels Emsjazz-Festival KI Ballenlager Jan Klare Foto: Axel Engels Emsjazz-Festival KI Ballenlager Jan Klare Foto: Axel Engels Emsjazz Festival KI Greven Ballenlager Johanna Summer Foto: res Emsjazz Festival KI Greven Ballenlager Zinowsky Foto: res Emsjazz-Festival KI Ballenlager Foto: res Emsjazz Festival KI Greven Ballenlager Zinowsky Foto: res Emsjazz Festival KI Greven Ballenlager Jan Klare Foto: Axel Engels Bobby Rausch Trio Emsjazz Festival KI Greven Ballenlager Foto: Axel Engels Emsjazz-Festival KI Ballenlager Chor Couleur Jazz & Chit Chat Foto: Axel Engels Emsjazz-Festival KI Ballenlager Chor Couleur Jazz & Chit Chat Foto: Axel Engels Emsjazz-Festival KI Ballenlager Chor Couleur Jazz & Chit Chat Foto: Axel Engels Emsjazz-Festival KI Ballenlager Chor Couleur Jazz & Chit Chat Foto: Axel Engels Emsjazz-Festival KI Ballenlager Chor Couleur Jazz & Chit Chat Foto: Axel Engels Ems Jazz Festival Greven Ballenölager Tingvall Trio Foto: Axel Angels Jürgen Spiegel Tingvall-Trio Emsjazz-Festival Greven Ballenlager Foto: Axel Engels Martin Tingvall Tingvall-Trio Emsjazz-Festival Greven Ballenlager Foto: Axel Engels Omar Rodriguez Tingvall-Trio Foto: Axel Engels Emsjazz-Festival KI Ballenlager Foto: res Emsjazz-Festival KI Ballenlager Foto: res Emsjazz-Festival KI Ballenlager Foto: res Emsjazz-Festival KI Ballenlager Foto: res Emsjazz-Festival KI Ballenlager Foto: res Emsjazz-Festival KI Ballenlager Foto: res Emsjazz-Festival KI Ballenlager Foto: res

Begeisterndes Konzert mit Jan Garbarek

Die erstklassigen Musiker Rainer Brüninghaus am Klavier, Trilok Gurtu am Schlagzeug und Yuri Daniel am Bass spielten zusammen mit dem weltbekannten Jan Garbarek am Saxophon ein begeisterndes Konzert im Ballenlager.

Tingvall Trio mit großer musikalischer Leidenschaft

Wie schön Jazz in all seinen Facetten sein kann, erlebten die Liebhaber feinster von Hand gemachter Musik am Samstag beim Jazzfestival der Kulturinitiative mit dem international erfolgreichen „Tingvall Trio“.

Klangkaskaden mit Jan Klare 3000 feat. Steve Swell

Am Freitagabend präsentierte er mit „Jan Klare 3000 feat. Steve Swell“ den vielen Besuchern ein ganz besonderes Musikerlebnis.

Trio „Bobby Rausch“ mit ungebremster Energie

Bei den Leverkusener Jazztagen sorgte die Formation „Bobby Rausch“ mit ihrem ganz speziellen Sound für Furore. Und auch am Freitag beim Jazzfestival der Kulturinitiative zeigten sich Lutz Streun, Oleg Hollmann und Jürgen Meyer als kreative Musiker, die ihren ganz eigenen Stil gefunden haben.

Couleur Jazz & Chit Chat Company

Eng war es auf der Bühne des Ballenlagers am frühen Samstagabend beim Konzert von „Couleur Jazz & Chit Chat Company“. Ein Chorkonzert bei einem Jazzfestival ist außergewöhnlich und zeigt gleichzeitig, mit welcher Akribie und Kompetenz die Kulturinitiative ihr erstes Jazzfestival konzipiert hat.