Endlich wieder Workcamps

„Wir hoffen, dass wir die begonnene Kooperation mit der Deutsch-Simbabwischen Gesellschaft und der Zimbabwe Workcamp Association in Zukunft wieder fortsetzen können“, sagte Waltraud Zumbrägel als Vertreterin der Mandela AG der Nelson-Mandela–Gesamtschule bei einem Besuch von Ratherford Mwaruta, „die persönlichen Erfahrungen sind eine gute Fortführung des Anliegens unserer Schule.“

Mwaruta ist Geschäftsführer der Zimbabwe Workcamp Association (ZWA) und war auf Vermittlung von Dr. Reinhold Hemker, dem Präsidenten der Deutsch–Simbabwischen Gesellschaft (DSG), und der Botschafterin für Brot für die Welt, Kerstin Hemker, Gast bei verschiedenen Organisationen und Schulen der Region.

„Es tut mir so leid, dass in den letzten Jahren die Workcamps in Simbabwe mit den deutschen Partnern, wozu auch Schüler der Gesamtschule und der Uni Münster gehörten, wegen Corona abgesagt werden mussten,“ sagte er. Jetzt sei das wieder möglich und die ersten Planungen und auch schon Anmeldungen seien schon erfolgt.

Der Man aus Simbabwe besuchte auch den Weltladen in Rheine, die Aktion Humane Welt (AHW) und der Arbeitsgemeinschaft Solidarische Welt (ASW), die in der Region in der Bildungs- und Projektarbeit im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit aktiv sind.

Mit dabei bei den Gesprächen war auch der Mitarbeiter des EINE-Welt-Netzwerkes des Landes NRW Manfred Belle, der auch Mitglied des Vorstandes der NRW-Stiftung für Umwelt und Entwicklung ist.

Immer wieder wurde in den Gesprächen auf das ethische Fundament des Engagements von Nelson Mandela verwiesen: Die Idee des Ubuntu – des Wissens ,dass man nur Mensch mit und durch andere Menschen ist.

Das, so Kerstin Hemker in einer Pressemitteilung, gelte auch für das Engagement in Simbabwe dem Nachbarland von Südafrika und natürlich auch in Deutschland.

Kerstin Hemker verwies darauf ,dass das Engagement für Klimagerechtigkeit für die kirchlichen Entwicklungsorganisationen Brot für die Welt und Misereor ein wichtiges Thema ist. „Denn“, so die Botschafterin für Brot für die Welt, „die Länder des globalen Südens leiden erheblich stärker als wir unter den Auswirkungen des von uns verursachten Klimawandels“.

Mwaruta verwies deswegen darauf, dass die ZWA es jungen Erwachsenen ermöglicht, in landwirtschaftlichen Projekten wie Fambidzanai oder Poret, beide unterstützt von Brot für die Welt , mitzuarbeiten und zu lernen, wie im Süden Maßnahmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels unternommen werden.

Dafür würden nun auch Workcamps geplant. Aber auch Einsätze in Schulen, der Restaurierung wichtiger historischer Orte wie Khami Ruins oder einem Heim für obdachlose Frauen seien möglich. Mindestens vier Wochen dauert ein Arbeitseinsatz, der von der ZWA professionell betreut wird. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Förderung durch den „Konkreten Friedensdienst“ des Landes NRW möglich. Es ist sinnvoll, die Vorbereitung und die Beantragung von Zuschüssen 1 Jahr vorher zu planen. Anfragen können gerichtet unter

01712658989 und per Mail hemke_00@uni-muenster.de.