Er ist ein Saubermann von Klein auf

In fünf Monaten fast 120 Kunden – eine beeindruckende Bilanz, auf die Viktor Hermann auch mit Stolz blickt.

An der Münsterstraße 70 hat Viktor Hermann im vergangenen Herbst seine Glas- und Gebäudereinigung eröffnet.

„Sauberkeit und Ordnung – das war mir tatsächlich bereits als Kind sehr wichtig“, berichtet Viktor Hermann und ergänzt schmunzelnd, „wenn meine Freunde zum Spielen in mein Zimmer kamen, meinten sie immer, dass meine Mutter mein Zimmer so gut aufgeräumt hätte, aber das war ich selbst!“ Später hat sich der heute 29-Jährige gefragt, ob man mit Sauberkeit nicht auch Geld verdienen könnte. Kein Wunder also, dass er seine Ausbildung bei einem Gebäudereinigungsunternehmen begann.