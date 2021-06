Erich-Kästner-Grundschule: Mensa-Anbau wird erst Ende des Jahres fertig

Der Wintereinbruch im Februar, aber auch Corona haben der Stadt einen Strich durch die Rechnung gemacht. der Anbaiu wird nicht zu neunen Schuiljahr in Bterieb genommen.,

Es war nur eine Randnotiz im Betriebsausschuss, doch die hatte es in sich: Der Mensa-Neubau an der Erich-Kästner-Grundschule wird nicht wie geplant zum neuen Schuljahr fertig, sondern „nach aktueller Prognose erst Ende 2021“, wie Meike Bücker-Gittel, Leitern der Technischen Betriebe, berichtete. Gründe seien der harte Winter, aber auch Corona. Der Wintereinbruch im Februar habe dazu geführt, dass man mehrere Wochen nicht habe arbeiten können, hieß es nun auf Nachfrage unserer Zeitung aus der städtischen Pressestelle. Zudem habe es coronabedingte Unterbrechungen (Erkrankungen oder Quarantäne von Mitarbeitern der beauftragten Firmen) gegeben. Materialengpässe gebe es jedoch nicht. Die Verzögerung führt dazu, dass die Provisorien an der Schule bis auf Weiteres weiter genutzt werden müssen.