Erinnerungen wach halten und für Frieden kämpfen

Herbert Verlage ist Jahrgang 1940. Im Herbst 1941 wurde sein Vater an die Front in Russland geschickt, dort starb dieser 1942. Eine lebhafte Erinnerung an seinen Vater fehlt Herbert Verlage. Er kann nachfühlen, was so viele vermissen, die die im oder nach dem Krieg ohne Vater oder Mutter aufwachsen mussten. „Welch großes Geschenk ist es, dass heute die meisten Kinder in Europa mit Vater und Mutter aufwachsen dürfen. Elternliebe – wie fühlt es sich an? Wir haben es nie erfahren dürfen. Dieses Glück mussten wir Kriegskinder entbehren“. Herbert Verlages liest dieses Zitat von Hildegard Schütz aus einer Verbandszeitung vor und nickt dann stumm.

Als Erwachsener, wollte er zumindest wissen, wo sein Vater begraben wurde. Dabei half der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK). Das ist der Grund, warum Herbert Verlage den Bund seit vielen Jahren unterstützt. Auch in diesem Jahr sammelt er wieder Spenden. In diesen Tagen legt er los, etwa vier Wochen lang klappert er dann seine „Stammkundschaft“ ab. Dort profitiert er davon, bekannt zu sein. „Wo man mich persönlich nicht kennt, da habe ich schlechte Karten“, sagt er.

Mit den Spenden finanziert der Volksbund zahlreiche Aktionen, die zur Versöhnung beitragen sollen, und hilft dabei, Gedenkstätten und Friedhöfe anzulegen oder zu pflegen – um die Erinnerung an den Krieg wach zu halten. Verherrlichung – nein, das war nie Verlages Sache. Ihm geht es um Mahnung. Die junge Generation soll mit Hilfe der Soldatengräber daran erinnert werden, dass es sich lohnt (und nötig ist), sich aktiv für eine friedliche Welt einzusetzen. Unter anderem finanziert der Volksbund mit Spenden Fahrrad-Gedenkrouten namens „Peace Line“. Rund 200 Jugendliche besuchen Gedenkstätten und markante Orte in Deutschland, aber auch in Ländern (von Lettland bis Frankreich), in denen Deutschland einst Krieg führte. Diese internationale Jugendbegegnung soll junge Menschen mit der europäischen Geschichte vertraut machen – aber auch mit den Geschichten und Perspektiven der jeweils anderen Teilnehmer.

Apropos junge Generation: Eine besondere Freude wäre es für Verlage, wenn Lehrer das Thema aufgreifen würden und es gelänge, Schüler in die Sammlung einzubinden, wie das in anderen Orten üblich ist. Gerne nähme Verlage Einladungen in Schulen an, um über die Kriegsgräberfürsorge zu informieren und auch, um über seine persönlichen Kriegserinnerungen zu sprechen.

Bis Mitte Dezember wird Verlage sammeln. Auch im Rahmen der Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertages am kommenden Sonntag wird er mit seiner Sammelbüchse präsent sein.

Natürlich kann Verlage nur Menschen in begrenztem Umfang ansprechen. Er kann und will nicht überall anrufen oder klingeln. Umso dankbarer wäre er für jede Kontaktaufnahme. Wer sich angesprochen fühlt und spenden möchte, erreicht Herbert Verlage (Kolpingstraße 22) unter

32 14. Auf Wunsch holt er die Spenden gern ab und stellt Spendenquittungen aus.