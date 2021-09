Aktionstag am Sachsenhof

Beim großen Aktionstag am Sachsenhof gibt es für die großen und kleinen Besucher wieder viel Interessantes zu entdecken.

Nach zweijähriger Corona bedingter Abstinenz ist es am Sonntag, 19. September, endlich wieder so weit: Das Freilicht-Museum Sachsenhof in Pentrup lädt zum großen Aktionstag ein.