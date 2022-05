Erst Info – dann Abstimmung

Greven

Die Unsicherheit auf Elternseite ist zum Teil groß, ebenso der Klärungsbedarf. Daher wird es in der kommenden Woche zwei Infoveranstaltungen für Eltern geben, in der die Stadt über die mögliche Umwandlung der Bekenntnis- in Gemeinschaftsschulen informieren will.

Von Oliver Hengst