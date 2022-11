„Es gab wieder russische Angriffe“

Lehrerin aus Kiew hilft ukrainischen Kindern in der Josefschule

Greven

Sie versteht die ukrainischen Flüchtlingskinder. Kein Wunder: Oksana Sarana-Hungeling kam selbst aus Kiew. Das ist aber schon 20 Jahre her. Über die Arbeit der Lehrerin in der St. Josef-Grundschule in Greven.