Es geht langsam wieder los am FMO

Während des Lockdowns war wenig los am FMO. Doch: Mit dem Abklingen der Pandemie scheint es im Bereich der Touristik wieder bergauf zu gehen - was sich auch auf den Flugverkehr auswirkt.

Es gab Zeiten während der Corona-Pandemie, da herrschte gähnende Leere. Leere im Terminal und Leere auf der Anzeigentafel. Nicht ein einziges Flugzeug startete oder landete am Flughafen in der Hüttruper Heide. Doch: Mit dem Abklingen der Pandemie geht es kongruent dazu bergauf. „Für Euphorie ist sicherlich noch kein Anlass, aber es bewegt sich doch einiges zum Guten“, sagt Andres Heinemann, Pressesprecher des FMO, auf Anfrage.

Tatsächlich gab es in der Corona-Zeit nicht eine Konstante. Nur die Linie nach München wurde, bis auf zwei, drei Monate, geflogen, und wenn es nur ein Mal am Tag war wie auch derzeit noch. Frankfurt? Stuttgart? Berlin? Fehlanzeige, aber die kommen wieder. Die Berlinverbindung aber vorerst nicht. „Die Berlin-Verbindung war auch erst kurz vor der Pandemie in Aktion gegangen, die Auslastung war sehr bescheiden“, erklärt Heinemann. Hinzu komme, dass die Bahn ihre Verbindungen nach Berlin deutlich besser ausgestaltet habe.

Täglich Flüge nach Mallorca

Frankfurt ab Anfang September („Das hängt davon ab, ab wann wieder interkontinental geflogen wird“), Stuttgart nach den Sommerferien oder erst ab Winterflugplan – in den kommenden Wochen sorgen sich zunächst die Urlaubsflüge für Passagiere am FMO. „Ryanair fliegt bereits zwei mal die Woche nach Mallorca, Eurowings vier mal, die Nachfrage ist sehr gut“, erzählt Heinemann. Ab dem 1. Juli passend zum Ferienanfang fliegen beide Fluggesellschaften wieder täglich Mallorca.

Hinzu kommen die Kanaren, die griechischen Inseln, die Türkei, Madeira, Pristina, Bari – „wir haben sechs neue Ziele im Flugplan.“ Da sei schon in normalen Zeiten sehr ungewöhnlich. „In Corona-Zeiten ist das mehr als höchst erfreulich“, schwärmt der FMO-Sprecher.

Es geht also vermutlich wieder richtig zur Sache. Vertragen sich da der Flugbetrieb und ein Impfzentrum in einem Terminal? „Das ist überhaupt kein Problem. Der Betrieb wird langsam wieder hoch gefahren und wir waren auch früher in besseren Zeiten nicht ansatzweise an der Kapazitätsgrenze“, verdeutlich Heinemann.

Rückkehr aus der Kurzarbeit

Aber: Etwas wird sich aus diesem Umstand heraus doch ändern. „Seit März des vergangenen Jahres sind fast 90 Prozent unserer Leute in Kurzarbeit, pro Schicht sind 15 Mitarbeiter im Impfzentrum eingesetzt.“ Doch genau die müssen spätestens im Juli wieder in ihren Job zurück. „Dann müssen wir aus der Verwaltung im Impfzentrum arbeiten.“

Letztendlich ist Heinemann noch ein wenig vorsichtig in Sachen Optimismus. „Es läuft wieder an. Die Frage ist, ob das nur kurzfristig ist oder doch langfristig“, erklärt er seine Zurückhaltung. Es seien sehr viele Unbekannte im Spiel. Da sind wir eher vorsichtig.“

Und so ganz normal wie früher ist das Fliegen dann sowieso nicht. „Es gilt natürlich die Maskenpflicht weiter, und natürlich müssen bei der Einreise die Regeln des Ziellandes bezüglich Tests, und bei der Rückreise nach Deutschland ebenfalls entsprechende Regeln berücksichtigt werden.“ Ganz aktuell sei im übrigen die PCR-Test-Pflicht für Mallorca durch einen normalen Schnelltest ersetzt worden.

Aber wie gesagt: Heinemann ist noch sehr vorsichtig. „Wir verbreiten sicherlich keine Euphorie nach dem Motto Corona ist Vergangenheit.“ Aber die Mitarbeiter würden sich schon wieder sehr auf ihren Job freuen. Nach dieser langen Zwangspause ist das wahrlich kein Wunder . . . .

Bleibt eine letzte Frage: Hätte der FMO nicht in der Corona-Zeit mal eben schnell die Start- und Landebahn sanieren können? Die kommunalen Gesellschafter sind auf diese Kosten ja vorbereitet. Heinemann lacht. „Wenn das mal so schnell gehen würde“, sagt er. So eine Maßnahme müsse zum einen europaweit ausgeschrieben werde – was wiederum lange dauere. „Zum anderen wusste ja niemand vorher, wie lange diese Pandemie andauern würde. „Die Startbahn wird noch rund drei, vier Jahre halten. Und wir gehen davon aus, dass die Sanierung der Bahn dann größtenteils bei laufendem Betrieb durchgeführt werden kann.“