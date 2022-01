Klaus Lunemann, Pfarrer der St.-Marinus-Gemeinde, leidet unter dem, was die aktuelle Untersuchung zum Missbrauch in der katholischen Kirche zu Tage gefördert hat. Noch sei nicht genug für die Aufklärung getan. Er hofft auf den Fortbestand der Kirche vor Ort.

„Es ist einfach beschämend.“ Klaus Lunemann, Pfarrer der St.-Marinus-Gemeinde, leidet unter dem, was die aktuelle Untersuchung zum Missbrauch in der katholischen Kirche zu Tage gefördert hat. Vertuschung bis in die höchsten Etagen der Institution Kirche, eine immer größer werdende Zahl an Missbrauchsfällen und das Leid der Menschen, die immer wieder von Priestern oder anderem kirchlichen Personal sexuell missbraucht worden sind – all das liegt ihm schwer im Magen.