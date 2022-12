Es wird deutlich teurer

Alles wird teurer und auch die Abfallgebühren steigen im kommenden Jahr an. Für den berühmten Musterhaushalt – zwei Erwachsene, zwei Kinder, Einfamilienhaus – bedeutet das eine Gebührensteigerung von 15,5 Prozent.

Die Entsorgung von Restmüll und Biomüll wird teuerer. Auch die Gebühren für Regenwasser und Schmutzwasser steigen kräftig an.

Energie wird immer teurer, Lebensmittel kosten immer mehr, und auch die Abfallgebühren steigen im kommenden Jahr an. Für den berühmten Musterhaushalt – zwei Erwachsene, zwei Kinder, Einfamilienhaus – bedeutet das eine Gebührensteigerung von 15,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Oder in Euros ausgedrückt. Ein Plus von 152 Euro im Jahr.