Keine Fahrer und kein Eintrag in den Bus-Apps. Worüber sich Fahrgäste der R61 in Greven ärgerten.

17.47 Uhr. Der R61 soll am Montag genau um diese Minute an der Haltestelle Saerbecker Straße vorfahren. Einige Fahrgäste stehen in der gleißenden Sonne und warten. Einige wollen in Saerbeck in den S50 Richtung Ibbenbüren umsteigen – darum legen sie besonders viel Wert auf Pünktlichkeit.