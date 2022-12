Familien müssen Zimmer räumen

Greven

Laute Diskussionen im Treppenhaus, Tränen in der Küche. Am Middelbrink mussten am Donnerstag drei Familien, die in städtischen Unterkünften leben, jeweils ein Zimmer räumen, um so Platz für die Unterbringung weiterer Geflüchteter zu schaffen. Die Polizei sicherte die Aktion.