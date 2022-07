Ferien mit Pandas und Co

Die kurze Einfahrt zur Ferienkiste auf dem Kinderbauernhof Wigger führt an Pferdewiesen und Inliner-Parcours vorbei. Eine Gruppe Ponys verlässt den Hof, stolze Kinder im Sattel. Nicht nur die Ponys Hunde und Kaninchen sondern auch Kettcars, Trampoline und zahlreiche andere Spielzeuge lassen Kinderträume hier wahr werden.

Enna, Sarah, Tim und Nils sind in der Panda Gruppe und erzählen begeistert von ihren Erlebnissen in der Ferienkiste. Obwohl sie erst seit ein paar Tage dabei sind, gab es schon viele spannende Aktivitäten. Ob Riesenseifenblasen, Pizzaschnecken backen oder Inliner fahren, in der Ferienkiste ist vieles möglich.

Wie jedes Jahr in Sommer- und Osterferien findet auf Kinderbauernhof Wigger das Ferienprogramm der Abenteuerkiste statt. Das Wetter ist toll, das Programm vielfältig. Um die 150 bis 160 Kinder sind hier in der Woche angemeldet, erzählt Lena Schwabe, pädagogische Mitarbeiterin. Der Bedarf an Plätzen sei in den letzten Jahren deutlich angestiegen.

20 Kinder auf der Warteliste

Daher wurde aufgestockt. Trotzdem stehen für diese Woche noch rund 20 Kinder auf der Warteliste. Maximal drei Wochen können auf dem Hof verbracht werden. „Viele der Kinder kommen hier auch regelmäßig in den Ferien wieder“, erklärt Lena Schwabe.

Das Programm besteht aus Workshops, welche den Tag über verteilt angeboten werden. Aufgeteilt sind die Kinder in vier Tiergruppen: Füchse, Affen, Pandas und Giraffen.

Innerhalb dieser Gruppen können sie die Workshops freiwillig anwählen. Es gibt zum Beispiel Sportspiele, backen oder kochen und kreative Basteleinheiten zur Auswahl. Aber auch externe Workshops werden angeboten, wie das Ponyreiten vom Hof Wigger, oder beispielsweise Theater Workshops. „Wenn die Kinder mal keine Lust auf das Programm haben, können sie aber auch einfach frei auf dem Hof spielen“, erklärt Schwabe.

Insgesamt sind ein Team von fast 21 ehrenamtlichen Mitarbeitern für die Betreuung zuständig, berichtet sie.

Von Corona ist bei der Ferienbetreuung nicht mehr viel zu merken. Die Kinder können größtenteils frei auf dem Hof laufen und miteinander spielen. Lediglich eine Aufteilung in zwei Zonen ist geblieben. Als Corona Maßnahmen wurden die Gruppen zuvor in vier Zonen eingeteilt, die sich nicht untereinander begegnen sollten - falls ein Corona Fall auftritt. Dies wurde jetzt wieder auf zwei Zonen reduziert. Das bedeutet: zwei der Gruppen spielen vorne auf dem Hof, und die anderen beiden hinten. Am Mittwoch können die Gruppen dann ihre Zonen wechseln.

Auf die heißen Sommertemperaturen hat man sich vorbereitet. „Heute Mittag gibt es großen Wasserspaß“, erzählt Lena Schwabe, „um den Kindern den Tag ein bisschen kühler zu machen“. Dafür wurden viele Wasserspiele geplant, die Kinder haben Badesachen mitgebracht und auf der Wiese hinter dem Hof ist eine große Wasserrutsche aufgebaut