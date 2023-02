Fernverkehr als Leidenschaft

Von Sachsen-Anhalt durch ganz Europa: Sven Culmsee hat in seinen 30 Jahren, die er für die Greiwing logistics for you GmbH tätig ist, den Großteil im Fernverkehr gearbeitet, bereits zahlreiche Länder gesehen und bereist.

Der heute 56-Jährige kam 1993 zum Grevener Logistikspezialisten und wechselte nach den ersten Jahren in den Fernverkehr, der ihn bis heute nicht loslässt. Für seine jahrzehntelange Unternehmenstreue wurde Sven Culmsee nun im Zuge einer kleinen Feier von der Geschäftsführung mit einer Urkunde und einem Präsent geehrt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Nicht nur in Zeiten des Mangels an Berufskraftfahrenden sind Mitarbeitende wie Sven Culmsee Gold wert. Wir sind sehr stolz, so verlässliche Kolleginnen und Kollegen in unseren Reihen zu wissen, die mit so viel Leidenschaft für uns tätig sind“, sagt Jürgen Greiwing, Geschäftsführender Gesellschafter der Greiwing logistics for you GmbH.



Nach einer Ausbildung zum Anlagenmonteur in Staßfurt in Sachsen-Anhalt wechselte Sven Culmsee 1993 zum Grevener Familienunternehmen, bei dem er zunächst im Nah- und kurze Zeit später im Fernverkehr eingesetzt wurde – und bis heute Touren durch Europa fährt. Dabei können sich seine Vorgesetzten voll auf ihn verlassen. „Sven Culmsee ist absolut zuverlässig und immer pünktlich. Außerdem gibt es für ihn keine Probleme, sondern nur Herausforderungen. Ihn zeichnet aus, dass er stets nach einer Lösung sucht – und diese auch findet“, sagt Greiwing.

Seine Freizeit verbringt Culmsee am liebsten mit seiner Familie. Sein Enkel ist dabei sein ganzer Stolz. Aber auch abseits der Touren mit dem Lkw hat der Jubilar Benzin im Blut. Sein Auto hegt und pflegt er mit großer Hingabe.