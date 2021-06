Firma muss Betonmängel beheben

Beim Bau der vierten Reinigungsstufe im Klärwerk zwischen Greven und Reckenfeld hat es bauliche Mängel bei der Erstellung des Gebäudes gegeben. „Ursächlich für die festgestellten Mängel sind sowohl Fehler in der Bauausführung als auch die hohen Außentemperaturen zum damaligen Zeitpunkt der Betonarbeiten im Sommer 2019“, erläuterte Klaus Rading nun im Betriebsausschuss. Der Leiter des städtischen Fachbereiches Abwasser zählte umfangreiche Mängel auf: Risse, unzureichende Betonüberdeckung, teilweise stark fortgeschrittene Carbonatisierung (chemische Reaktion), Streuungen der Betonbruchfestigkeit und so genannte Kiesnester (Hohlräume durch zu grobe Betonstruktur).

Das klingt schon für Laien nicht gut – und für Experten erst recht nicht. Ergo wurde die Stadt aktiv und hat im Sommer 2020 eine Mängelanzeige vorgenommen – dem beauftragten Unternehmen, das die Arbeiten ausgeführt hat, also mitgeteilt, dass man die Qualitätsmängel nicht akzeptieren wird, sondern im Rahmen der Gewährleistung auf Beseitigung der Mängel besteht. Die fragliche Firma hat daraufhin ein Sanierungskonzept erstellt.

Zwischen dem 15. Juli und dem 15. September sollen die Mängel beseitigt werden. Während dieser zweimonatigen Phase muss die Anlage komplett außer Betrieb genommen werden. Zum Hintergrund: Die vierte Reinigungsstufe war errichtet worden, um aus dem bereits dreifach geklärten Abwasser auch noch Mikroschadstoffe wie Micro-Plastikpartikel oder Medikamentenrückstände herauszufiltern. Das gelingt auch, die Anlage arbeitet erfolgreich, wie die laufende wissenschaftliche Begleitung zeigt.

Aber das Gebäude, das die Technik beherbergt, ist eben mangelhaft. Also muss die Technik einmal komplett ausgebaut und nach der Betonsanierung wieder eingebaut werden. Diesen Part übernehmen jene Firmen, die auch schon beim Einbau der Anlagenteile tätig waren. Die Koordinierung übernimmt die Betonbau-Firma. Mitte September, so Rading, soll die vierte Reinigungsstufe dann wieder in Betrieb genommen werden.

Und noch eine Baustelle läuft „nicht ganz so wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Rading: die Sanierung der Vorklärbecken. Der Auftrag sei Anfang Februar erteilt worden und sollte eigentlich im Juli abgeschlossen sein. Das klappt jedoch nicht, weil es Lieferschwierigkeiten gibt.

Doch es gibt auch gute Nachrichten von der Kläranlage: Die vorhandene Photovoltaik-Anlage soll deutlich erweitert werden. Aktuell schafft sie eine Leistung von 40 KwP (Kilowatt-Peak). Durch die Ausstattung weiterer Dachflächen mit PV-Modulen sollen zusätzliche 75 KwP hinzukommen – insgesamt demnächst also 115 KwP. Zum Vergleich: Auf einem durchschnittlichen Einfamilienhaus sind üblicherweise Anlagen mit 5 bis 7 KwP installiert.

„Durch die Eigennutzung können wir demnächst rund 30 000 Euro jährlich an Stromkosten sparen“, rechnete Rading vor. Das reiche jedoch nicht aus, um komplett autark zu werden.