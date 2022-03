Fliesen: groß, größer, am größten

Die Kolaskas sind ein echtes Familienunternehmen. Auch die zweite Generation steht bereits in den Startlöchern.

Agata und Olaf Kolaska führen am Eggenkamp 51 ihren Fliesenmarkt mit moderner Ausstellung, großem Lager und vielen Ideen für Wand- und Bodenbeläge.

Man hat sie an der Wand, man hat sie auf dem Boden. Man findet sie im Bad, in der Küche, im Wohnzimmer, im Flur, auf der Treppe oder der Terrasse: die Rede ist von Fliesen. Jeder kennt sie, jeder nutzt sie. Doch die Zeiten der kleinen quadratischen 20cm x 20cm Fliese sind eindeutig vorbei wie ein Blick in die Ausstellung bei Fliesen Kolaska beweist.