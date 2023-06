FMO erwartet rund 250.000 Fluggäste

Am kommenden Donnerstag starten in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Auch am Flughafen Münster/Osnabrück wird dann die besonders intensive Reisezeit eingeläutet.

In Niedersachsen beginnen die Sommerferien am 6. Juli. Bis zum Ende der Ferienzeit in beiden Bundesländern rechnet der FMO mit rund 250.000 Passagieren. Damit werden gegenüber den Sommerferien des Vorjahres nochmals zehn Prozent mehr Fluggäste erwartet, heißt es in einer Pressemitteilung des Flughafens.

Die beliebtesten Reiseziele in diesem Sommer ab Münster/Osnabrück sind Palma de Mallorca mit 28 wöchentlichen Abflügen von Eurowings, Ryanair und SmartLynx Airlines. Nach Antalya gibt es bis zu 24 Verbindungen pro Woche, durchgeführt von SunExpress und Corendon Airlines. Auch die griechischen Inseln stehen bei den Urlaubern hoch im Kurs. Vom FMO geht es mehrfach wöchentlich nach Kreta, Rhodos, Kos und Korfu.

Die Kanarischen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa und der ägyptische Badeort Hurghada runden das touristische Flugprogramm ab. Nach Pristina im Kosovo geht es ebenfalls bis zu viermal wöchentlich. Neu im Flugplan sind in diesem Sommer die Ziele Zadar in Kroatien und Monastir in Tunesien.

Der Flughafen Münster/Osnabrück hat sich nach eigenen Angaben gut auf die Sommerreisewelle vorbereitet. So wurde ein komplett neu gestalteter Gastronomie- und Duty-Free-Bereich und eine neue Raucher-Lounge im Abflugbereich eröffnet. Auch Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung, diese sind über die Internetseite des Flughafens unter www.fmo.de/parken reservierbar.