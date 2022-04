60.000 Passagiere in den Osterferien: FMO legt guten Saisonstart hin

Greven

Von wegen Fliegen ist out: Kaum, dass die Temperaturen gestiegen und die Corona-Reisebeschränkungen gefallen sind, klettern die Passagierzahlen am FMO in die Höhe. Der Flughafen in Greven brummt. 60.000 Passagiere allein in den Osterferien – die Zahlen sind so hoch wie im Vor-Corona-Jahr 2019. Dabei haben es die Touristen vor allem auf eine Destination abgesehen.

Von Elmar Ries