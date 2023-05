Flugzeuge kollidieren am FMO

In der Nacht zu Sonntag sind auf dem ­Vorfeld des Flughafens Münster/Osnabrück (FMO) zwei Boeing-Urlaubsflieger kollidiert. Das hat Flughafen-Sprecher Andrés Heinemann am Dienstag auf Nachfrage bestätigt. An beiden Maschinen entstand erheblicher Sachschaden, Passagiere wurden nicht verletzt.

Kurz nach zwei Uhr in der Nacht war demnach eine Boeing 737-800 von Corendon Airlines am Flughafen in Greven gelandet. Sie war in Teneriffa gestartet. Nach dem Abbremsen rollte das Flugzeug zu seinem Standplatz. Eine Stunde später landete eine weitere Boeing 737-800 der Airline Sun Express. Sie kam aus Antalya in der Türkei. Auch sie rollte zu ihrem zugewiesenen Standplatz am Gate – direkt neben die Corendon-Airlines-Maschine.

Ursache für „Parkrempler“ noch unklar

Aus bislang ungeklärter Ursache rammte die Sun-Express-Maschine die Corendon-Boeing. Wie eine Sun-Express-Sprecherin gegenüber unserer Redaktion bestätigte, streifte die hoch­gezogene Flügelspitze der Sun-Express-Maschine das Flugzeug der deutsch-türkischen Airline Corendon. ­„Alle Passagiere haben das Flugzeug normal verlassen“, für den Weiterflug nach Antalya wurde ein Ersatzflugzeug eingesetzt, hieß es in dem Unternehmensstatement.