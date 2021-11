Freundschaft als Weg zum Frieden

Prof. Dr. Gerd Althoff sprach am Sonntag anlässlich des Volkstrauertages im Rathaus zum Thema „Warum fällt es den Menschen so schwer, dauerhaft Frieden herzustellen?” Sein Resümee: Den früheren Feind oder Gegner als Freund zu gewinnen ist der beste Weg zum Frieden.

Immer wieder kehrende Rituale laufen Gefahr, mehr und mehr den eigentlich Sinn einzubüßen. In Greven wird seit 37 Jahren am Volkstrauertag mit der „Gedenkstunde für den Frieden“ dem begegnet. In diesem Jahr sprach nach der Schweigeminute an den Stolpersteinen für die beiden gehängten polnischen Zwangsarbeiter Franciszek Banas und Wacław Ceglewski auf dem Marktplatz Prof. Dr. Gerd Althoff im Ratssaal zum Thema „Warum fällt es den Menschen so schwer, dauerhaft Frieden herzustellen?”