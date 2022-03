Friedenstauben und Peace-Tattoos

Wer will kann sich stechen lassen. Und zwar mit Friedenssymbolen. Spenden gehen an die Ukraine.

Eine Ukraine-Hilfsaktion der besonderen Art, nämlich „Art“, also Kunst, im wahrsten Sinne des Wortes. Friedens-Tattoos gegen Spende lautet das Motto am heutigen Samstag. In seinem Mad Butcher Tattoo Studio an der Emsdettener Straße 11 sticht Thorsten „Mad“ Grabautzki Peace & Freedom-Motive und spendet die komplette Tageseinnahme für die Ukraine-Hilfe.

„Ich möchte helfen mit den Mitteln, die ich habe“, erklärt der Tätowier-Künstler und bringt es auf den Punkt, „am Samstag ab 10 Uhr bis open end einfach im Atelier vorbeikommen, Friedens-Tattoo stechen lassen, bezahlen, was es dir wert ist, und der Erlös geht als Spende an die Ukraine.“

Dafür hat Mad bereits eine Reihe Entwürfe angefertigt: „So hat jeder Tattoo-Träger anschließend auch eine bleibende Erinnerung an seine gute Tat.“

Denn für das Tattoo gibt es keinen festen Preis, sondern es gilt „pay what you want“, jeder zahlt, was er möchte. „Alle Erlöse an diesem Tag werden für die Kids in der Ukraine gespendet“, verspricht Thorsten „Mad“ Grabautzki, „über den Kontakt einer Bekannten mit ukrainischen Wurzeln kommen die Spenden auch direkt dort an, wo sie gebraucht werden.“